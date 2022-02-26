الخارجية الليبية ترحل أول دفعة من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى سلوفاكيا 

كييف 26 فبراير 202 (وال) _ أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم السبت، عن البدء الفعلي في عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

هذا وأوضحت السفارة الليبية، أن أول دفعة بعدد 200 شخص موزعين على حافلتان، على أن تتم عملية الترحيل لاحقا لباقي المقيمين والمتواجدين، لافتة أن الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات و المرضى و الطلبة على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية.

وبدوها، وجهت وزارة الخارجية الشكر للسفارة الليبية في سلوفاكيا، على تعاونها غير المحدود؛ من أجل تسريع عملية الترحيل، وذلك بعد الإجراءات المعقدة التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل، على حسب قولها.

كما أهابت الوزارة، بجميع المواطنين الليبيين والمواطنات الأوكرانيات زوجات المواطنين الليبيين ،المقيمين في المدن الأوكرانية القريبة من الحدود السلوفاكية، سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بسفارة دولة ليبيا بسلوفاكيا عبر الواتساب وعلى على الأرقام التالية:

+421 919 457 193

+43 681 20261658. (وال _ كييف) ه ع

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