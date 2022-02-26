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ترحيل الليبيين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت وزارة الخارجية الليبية عن البدء الفعلي في عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وأوضحت السفارة،في بيان لها، أن أول دفعة بعدد 200 شخص موزعين على حافلتين، على أن تتم عملية الترحيل لاحقا لباقي المقيمين والمتواجدين. لافتة أن الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات و المرضى و الطلبة على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية.

وتوجهت السفارة الليبية في سلوفاكيا بالشكر لوزارة الخارجية على تعاونها غير المحدود ضمن مجهوداتها في ترحيل الليبيين؛ لضمان سلامتهم. من أجل تسريع عملية الترحيل.

ويأتي ذلك بعد الإجراءات المعقدة التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل.

 كما أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجميع المواطنين الليبيين والمواطنات الأوكرانيات زوجات المواطنين الليبيين المقيمين في المدن الأوكرانية القريبة من الحدود السلوفاكية سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بسفارة دولة ليبيا بسلوفاكيا عبر الواتساب وعلى على الأرقام التالية:

+421 919 457 193

+43 681 20261658

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