قزيط: تصويت مجلس الدولة برفض تغيير الحكومة مؤسف

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن التصويت برفض قرارات البرلمان بتعديل الإعلان الدستوري وتغيير الحكومة مؤسف ويعني تعثر مسار التوافق.

وأضاف «قزيط» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن المتعجلين المتسرعين الذين كانوا يرون العملية غنيمة، يتحملون المسؤولية، لأن هذا التصويت نتيجة العبث بقواعد اللعبة، ويسهم في إحداث أزمة سياسية.

وتابع، بتنا عالقين في شرك لا يمكن الخروج منه، فعليا أصبح لدينا حكومتان حكومة مدعومة من البرلمان وحكومة مدعومة من مجلس الدولة.

واختتم بقوله، الوضع سيكون مربكًا إن لم تحل المسألة في الأيام المقبلة، وهذا يتوقف على انتظار الحكومة المكلفة لحدوث توافق بين المجلسين.