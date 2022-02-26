وزارة الخارجية: ترحيل أول دفعة من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى سلوفاكيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي البدء الفعلي في عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وأوضحت وزارة الخارجية إلى أن أول دفعة كانت قد غادرت مقر السفارة قوامها 200 شخص موزعين على حافلتين، على أن تتم عملية الترحيل لاحقا لباقي المقيمين والمتواجدين وبينت أن الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات والمرضى والطلبة على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية.

وأشارت الوزارة إلى تعقد الإجراءات التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجميع المواطنين الليبيين والمواطنات الأوكرانيات زوجات المواطنين الليبيين المقيمين في المدن الأوكرانية القريبة من الحدود السلوفاكية سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بسفارة دولة ليبيا بسلوفاكيا عبر الواتساب على الأرقام التالية

+421 919 457 193

+43 681 20261658