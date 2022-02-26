عقب إدانة المنقوش.. الغرياني: روسيا قتلت المسلمين واحتلت أفغانستان ودمرت سوريا وليبيا

العنوان-طرابلس

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن روسيا دولة عنصرية وتمارس القمع ضد شعبها في الداخل ولا تبالي أن تمارسه على غيرها من الشعوب.

وأوضح الغرياني في تصريح له عبر برنامج الإسلام والحياة الذي تبثه قناة التناصح، أن تاريخ روسيا أسود في قتل المسلمين.

وأشار الغرياني إلى أنها امتداد للاتحاد السوفييتي الذي احتل أفغانستان، لافتا أنها دمرت سوريا وتوجهت بجيوشها نحو ليبيا، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات الغرياني عقب إدانة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مجددة الدعوة إلى التهدئة والتراجع، داعية روسيا بالتراجع وسحب قواتها.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. أعقبها قصف استهدف مواقع استراتيجية ودفاعات وقواعد جوية داخل أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الروسي.