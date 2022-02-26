عون: ليبيا لا تنتج حاليًا ما يكفي من الغاز

ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إن ليبيا لا تنتج حاليا ما يكفي من الغاز مع أن الولايات المتحدة طلبت منها ومن بعض الدول المنتجة زيادة إنتاج الغاز بسبب الأوضاع في أوكرانيا ومجابهة النقص الذي يمكن أن يحصل في أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي.

عون وفي حوار مع وكالة “بلومبرغ “الأمريكية وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار”التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن ليبيا وبسبب الظروف التي تمر بها تسعى لأن تكون محايدة ولا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الروسي – الأوكراني، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لديها عقود مع شركة إيني الإيطالية لتقليل الكمية المصدرة من الغاز وبالتالي لا تستطيع ليبيا زيادة صادرات الغاز خلال السنوات القليلة القادمة.

وعند سؤاله عن الوضع السياسي في البلاد، قال وزير النفط والغاز إن مجلس النواب كلف رئيس وزراء جديد وطلب منه تشكيل حكومته على أن يعرضها الأسبوع القادم، مضيفا أنه وفي تقديره الشخصي لن يصعّد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن ليبيا تنتج حاليا 1.2 مليون برميل نفط يوميا وكانت تسعى العام الماضي للوصول إلى 1.5 مليون برميل لكن بعض الصعوبات حالت دون ذلك، قائلا إنهم سيجنبون قطاع النفط والغاز أي صراع محتمل وسيسعون لتقديم طلب إلى منظمة أوبك بحصة جديدة في حال وصول الإنتاج إلى مستوى كبير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية