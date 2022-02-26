مصرف الادخار يُحذّر من هذا الرابط

العنوان-طرابلس

حذر مصرف الادخار والاستثمار العقاري المواطنين من عدم التسجيل في رابط منتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي بيان مقتضب له، اليوم السبت، قال المصرف أن الرابط www.edkhar-yhi.ly غير صحيح ولا يمثل المصرف.

وكانت قد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أن التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة ستكون عبر منصة إلكترونية ستطلق الأحد القادم.

وستشمل المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أن القروض ستكون بقيمة 150,000 الف دينار و تستهدف المبادرة 25 الف مستفيد.