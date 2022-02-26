مخاوف من ارتفاع أسعار الحبوب بأكثر من الضعف حال عدم إيجاد أسواق بديلة لأوكرانيا

ليبيا – قال مسؤول في رئاسة الوزراء فضل عدم ذكر اسمه إن وزارة الاقتصاد والمؤسسات التابعة لها لا تملك احتياطيات استراتيجية من الحبوب باستثناء بعض المخزونات لدى القطاع الخاص التي قد لا تكفي لشهر، في حال تعطل الإمداد أو عدم إيجاد أسواق بديلة في وقت قريب.

المصدر وفي تصريحات خاصة لقناة ” ليبيا 218″ أوضح أن أسواق الحبوب في البرازيل و الأرجنتين قد تكون البديل للسوق الأوكرانية ولكن بتكلفة أعلى إذ تتراوح تكلفة شحن الطن الواحد من الحبوب من أوكرانيا إلى ليبيا بين 35 إلى 45 دولارًا وتصل خلال أسبوع، فيما ستكلّف الشحنات الواصلة من أميركا الجنوبية نحو 90 دولار للطن الواحد ونحو 25 يومًا لضمان دخولها إلى ليبيا الأمر الذي قد يرفع الأسعار لأكثر من الضعف في السوق المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية