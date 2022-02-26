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توجيهات حكومية بترحيل الجالية الليبية من أوكرانيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلبت حكومة الوحدة بالعمل على عودة الجالية الليبية المقيمة في أوكرانيا، بالتنسيق مع لجنة الترحيل المشكلة من وزارة الخارجية.

جاء ذلك في خطاب وجهته الحكومة، عبر وزير الدولة لوكلاء وزارات كلٍّ من الخارجية، والمواصلات، والداخلية، والصحة، والتعليم العالي والشؤون الخارجية بالديوان، والشؤون الإدارية والمالية بالخارجية.

كما طلب الخطاب من لجنة الترحيل موافاة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتقارير دورية عن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وكانت وزارة الخارجية قد طلبت، خلال اليومين الماضيين، من الجالية الليبية؛ توخي الحيطة والحذر في تنقلاتها بأوكرانيا، حيث نصحت بالبقاء في المنازل والتواصل مع السفارة الليبية هناك عبر الأرقام الهاتفية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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