وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية في مزدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

بحث وزير الداخلية خالد مازن اليوم السبت مع مدير أمن مزدة عميد محمد الزناد الأوضاع الأمنية داخل مزدة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الوزير استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة مزدة وسير العملية الأمنية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه المديرية ووضع الحلول التي من شأنها أن تساهم في إنجاح العمل الأمني بالمنطقة.

واستمع الوزير لشروح وملاحظات وافية من قبل مدير الأمن حول الأعمال المنجزة من قبل المديرية والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة وطالب ببذل أقصى الجهود من أجل حفظ الأمن واشعار المواطنين بالأمن والطمأنينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.