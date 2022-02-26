الدبيبة يُشكل لجنة لمتابعة عودة الجالية الليبية من أوكرانيا

العنوان-طرابلس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أصدر تعليمات بتأمين عودة الجالية الليبية المتواجدة في أوكرانيا؛ تزامنًا مع العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا.

وقرر الدبيبة تشكيل لجنة لمتابعة عودة الجالية، على أن تتلقى هذه اللجنة تعليمات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، تحدد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضطرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف.

وكانت قد قالت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا إنه جرى تخصيص أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل، مشيرة إلى أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.

وأضافت أنه بالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف.