شركة البريقة تكشف عن سبب إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية

ليبيا – أفادت شركة البريقة لتسويق النفط بأن إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية راجع لأسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني للشركة.

شركة البريقة أكدت عبر مكتبها الإعلامي متابعتها للإعلان الذي نشرته شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي والذي أعلنت فيه بأن شركة البريقة قررت إيقاف تزويد كافة محطات توزيع الوقود التابعة لشركة الشرارة بدون مبرر وإن الوضع القانوني لشركة الشرارة سليم.

وقالت الشركة إنها تنأى عن أي صراعات قائمة ،مؤكدًة أنها على تواصل مستمر مع الجهات السيادية و تعكف على دراسة وتمحيص المستندات القانونية المقدمة لها لتطبيق صحيح القانون وذلك من منطلق المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق الشركة.

وطمـأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة بمخازنها وإنها قد إتخذت الإجراءات التي تضمن تلبية حاجة المواطن برفع مخصصات شركات التوزيع الإخرى من الوقود وتشغيل عدد من المحطات على مدى 24 ساعة و بما يضمن عدم حدوث ازدحام أو أي مختناقات أمام محطات توزيع الوقود،مؤكدةً أنها ستعمل على تسوية الأوضاع القانونية للشركة والذي بات وشيكاً.

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