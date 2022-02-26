بدفعة قوامها 200 مواطن.. الخارجية تباشر ترحيل الليبيين من أوكرانيا

رحّلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أول دفعة من المواطنين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، بسبب الحرب الدائرة.

وبلغ عدد أفراد الدفعة الأولى المرحلة، والتي غادرت مقر السفارة الليبية بكييف؛ 200 مواطن على متن حافلتين.

وأضافت الوزارة أن عمليات الترحيل ستَتوالى لاحقًا لبقية الليبيين، مشيرةً إلى أن الأولوية في الترحيل تشمل العائلات والمرضى والطلبة.

وعزت الخارجية تأخرها في عمليات الترحيل إلى ما قالت إنه “الإجراءات المعقدة التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا”، مهيبة بجميع المواطنين والأوكرانيات زوجات الليبيين المقيمين في المدن القريبة من الحدود السلوفاكية؛ سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بالسفارة الليبية لدى سلوفاكيا عبر الأرقام الهاتفية المخصصة لهذا الغرض.

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