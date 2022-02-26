البيوضي: إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً عبث وانقلاب على خارطة جنيف

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إنه استمرارًا للعبث والإنقلاب على خارطة جنيف ستقيم حكومة الوحدة احتفالية جديدة يوم السبت للتأكيد على إجراء الإنتخابات البرلمانية والمطلوب من المترشحين البرلمانيين تحشيد أكبر عدد من المواطنين، و وسائل النقل متوفرة مجانًا.

البيوضي وفي تدوينة له على فيسبوك،أضاف : “أود تذكير المتقدمين للانتخابات البرلمانية بأنهم وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 2 لسنة 2021 مرتبط انتخابهم بإجراء الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية، حاولوا أن لا تكون أداة لتأجيج الصراع وحافظوا على مشروع الإنتخابات بعيدًا عن العبث”.

واختتم قائلًا: “للتذكير: الخطة التمهيدية الشاملة في المادة الثالثة الفقرة الثانية تشير بأن أجل الإتفاق ينتهي بإنتخابات رئاسية وبرلمانية” على حد تعبيره.