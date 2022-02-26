انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي في مصراته وزليتن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الأساسي والثانوي بمصراته وزليتن.

وأكدت وزارة التعليم عبر مكتبها الإعلامي انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الأساسي والتعليم الثانوي للعام 2022/2021م، ببلدية مصراته ومراقبة التربية والتعليم ببلدية زليتن.

وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة (15) اليوما في طرابلس الكبرى ليتم إجرائها في 13 مارس لتعويض المدة الزمنية المفقودة بسبب الإغلاق.

وأكدت وزارة التعليم في تعميم موجه لمُرقبات التربية والتعليم طرابلس الُكبرى ومدراء مدارس التعليم العام والخاص أنه من المقرر أن تتواصل الدراسة للفصل الثاني بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة دون منح إجازة مع ضرورة الاستمرار في استكمال دروس الفصل الدراسي الأول.