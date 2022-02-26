مكافحة الأمراض يوصي بتغيير استراتيجية التطعيم

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن استراتيجية التطعيم تحتاج تغييراً، فيما تباينت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت الأرقام الرسمية يومي السبت والأحد متقاربة مع متوسط إصابات الأسبوع الماضي، سجلت المعدلات تراجعاً نسبياً يوم الإثنين إلى ما دون الألفي حالة، أما الثلاثاء فسجل تراجعاً ملحوظاً وانخفضت الإصابات إلى أقل من 1400 حالة، وفق بيانات المركز الوطني.

أوصى تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت الماضي، باستمرار حملات التطعيم المكثفة، وتغيير استراتيجية التطعيم، وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلاً عن المراكز الثابتة؛ من أجل الوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

كما أوصى التقرير بتوسيع وتكثيف حملات التوصية وإجراء الاختبارات خصوصاً في المنطقتين الشرقية والجنوبية، كذلك العودة إلى الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

إضافة إلى استمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية، ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل، ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.