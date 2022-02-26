الصول: حكومة باشاآغا ستكون حكومة كل الليبيين وستباشر عملها من طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن موقف مجلس الدولة الإستشاري الأخير بشأن التعديل الدستوري الأخير جاء تحت تهديدات وضغوطات، وأن موقف رئيس المجلس هو رأي فردي.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية الجمعة أضاف أن لجنة خارطة الطريق اجتمعت عدة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء لجان مجلس الدولة، وأن ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر متفق عليه بشكل مسبق.

وفيما يتعلق بتزكية الحكومة الجديدة بقيادة باشاغا، أوضح أن 60 عضوا زكوا باشاغا، وأن هذه التزكية أحيلت بكتاب لمجلس النواب، من مكتب مقرر مجلس الدولة قبل التصويت على تكليف باشاغا بتشكيل حكومته.

وبين أن مجلس الدولة يشوبها الغموض، خاصة في ظل ما تسرب من معلومات بأن الموافقين على ما أقره المجلس النواب لم يحضروا الجلسة لتعرضهم لضغوطات من قبل قوات مدعومة من باشاغا.

وفيما يتعلق بالانقسام المحتمل إزاء تكليف حكومة باشاغا، أوضح البرلماني أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل الليبيين، وأنها ستباشر عملها من العاصمة طرابلس، بهدف الوصول للانتخابات بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، كما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر وصولا للمرحلة المستقرة.

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