مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين تدعم استقلالية مؤسسة النفط

أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين على دعمهم الكامل للحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، حتى يستفيد جميع الليبيين من مواردهم.

وتضمّ مجموعة العمل كلاً من “مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية”، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جديرٌ بالذكر أن سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، قد حذرت، في بيان سابق صدر خلال اليومين الماضيين؛ من كل الأعمال التي تقوض المؤسسة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وشددت على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكّل تهديدًا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

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