الصغير: ماضون في مسار الحكومة.. ولا علاقة لنا بتغيير المواقف لدى “الاستشاري “

أوضح النائب الهادي الصغير أن البرلمان ماض في مسار الحكومة والتشكيلة الوزارية سيتم التصويت عليها لمنحها الثقة يوم الإثنين القادم، مؤكدا أن المجلس لا يتدخل في التشكيلة الحكومية، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا هو المسؤول عنها.

ولفت الصغير إلى أن العالم يعترف بجسم تشريعي واحد في ليبيا له حق تكليف الحكومة، موضحا حيثيات ما جرى بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، إذ قال إنه جرى التوافق على الإعلان الدستوري مع لجنة المجلس الاستشاري المكلفة بالتواصل مع لجنة خارطة الطريق، وباركت لجنة الاستشاري ما سيخرج من التعديل التوافقي، معتبرا أي حديث آخر غير صحيح في هذا الشأن.

ووفق الصغير فإن لجنة مجلس الدولة طلبت من البرلمان أن يكون التعديل في نفس يوم اعتماد المرشح للحكومة، كما أن مقرر مجلس الدولة أرسل رسالة للبرلمان بتزكية باشاغا، وهذا يعني اعتراف المجلس بما تم من تعديل.

وحول الموقف الجديد للمجلس الاستشاري علق الصغير: ليست لنا علاقة بتغير المواقف وتبديل الأدوار؛ لأن مجلس الدولة هو في النهاية مجلس استشاري، وأخذنا ببعض ملاحظاته وعدلناها تطبيقا لمبدأ الاستشارة، وسنذهب إلى اعتماد الحكومة .

واختتم الصغير حديثه بالتأكيد على أن اللجنة لن تكتب دستورا جديدا، ولكنها ستعكف على تعديل 5 أو 6 مواد تحتاج إلى تعديل، ثم ستحيله إلى الهيئة التأسيسية.

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