عمر العربي: رفض مجلس الدولة التعديل الدستوري لا يؤثر على منح الثقة للحكومة

قال عضو مجلس النواب عمر العربي، إن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الاثنين المقبل ستخصص لمنح الثقة لحكومة باشاغا بعد انتهائه من تشكيلها وتسليمها للبرلمان.

العربي و في تصريحات صحفية، أضاف “لا أعتقد أن قرار المجلس الدولة برفض التعديل الدستوري سيكون له أثر على منح الثقة للحكومة فالرفض سياسي”.

وأوضح “الناحية القانونية والإجراءات تمت بالتوافق مع رئيس المجلس الاستشاري واللجان التي تقابلت مع لجنة خارطة الطريق، لكن يبقى الهاجس من مسألة رفض الحكومة وكيف ستواجه”.

وتابع “منح الثقة يحتاج لنصاب قانوني وأرجح أن يكون النصاب موجود لأن باشاغا وسع حكومته ليحصل على ثقة النواب”.

واختتم قائلًا، “للأسف حكومة باشاغا ذهبت للترضيات التي كنا ضدها بالمطلق وكان الأجدر أن تكون حكومة ب13 وزير وفق الدوائر ولكن ذهب إلى حكومة تتراوح بين 28 إلى 30 وزير”.