وزارة الخارجية ترحّل أول دفعة لليبيين من أوكرانيا لسلوفاكيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن البدء الفعلي في عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وأوضحت السفارة أن أول دفعة كانت قد غادرت مقر السفارة بعدد 200 شخص موزعين على حافلتان،على أن تتم عملية الترحيل لاحقا لباقي المقيمين والمتواجدين، لافتة أن الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات والمرضى والطلبة على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية.

وضمن مجهودات الوزارة في ترحيل الليبيين؛ لضمان سلامتهم، تشكر الوزارة السفارة الليبية في سلوفاكيا على تعاونها غير المحدود؛ من أجل تسريع عملية الترحيل، يأتي ذلك بعد الإجراءات المعقدة التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل.

كما تهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجميع المواطنين الليبيين والمواطنات الأوكرانيات زوجات المواطنين الليبيين المقيمين في المدن الأوكرانية القريبة من الحدود السلوفاكية سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بسفارة دولة ليبيا بسلوفاكيا عبر الواتساب على الأرقام التالية:

+421 919 457 193

+43 681 20261658