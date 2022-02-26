من طرابلس.. وليامز تدعو جميع الفاعلين للامتناع عن استخدام العنف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف ووقف استخدام خطاب الكراهية والتحريض.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم السبت في العاصمة طرابلس المستشارة الأممية مع مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا بحسب سلسلة تغريدات للمستشارة الأممية بموقع “تويتر”.

وأعربت وليامز عن تقديرها للإحاطة التي قدمها لها المشاركين في لقاء صناع السلام بشأن نتائج اجتماعهم الأخير في تونس، حيث تم طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، وأنه يجب الحفاظ على الهدوء على الأرض كما ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض.