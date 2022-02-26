الاثنين المقبل.. الأزمة الليبية على طاولة مباحثات روسيا والإمارات

العنوان-موسكو

يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، في موسكو الاثنين المقبل؛ فيما سيكون الملف الليبي على طاولة المباحثات بين الطرفين.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن اللقاء سيكون ضمن أجندة الوزير الإماراتي الذي سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو، وسيتطرق إلى تطوير التعاون الثنائي، وكذلك الوضع الدولي والإقليمي، لا سيما الوضع في كل من ليبيا وسورية واليمن وليبيا والتسوية العربية الإسرائيلية.

وناقش لافروف مع عبدالله بن زايد علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في اتصال بينهما في 23 فبراير الجاري.

وأعربت موسكو في وقت سابق عن دعمها تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، داعية إلى احترام خيارات البرلمان، ومعربة عن أملها في ألا يؤدي تأجيل الانتخابات العامة إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية.