الغاوي يعلن عن تخصيص 220 مليون دينار لتنفيذ مشروعات في مجال الطرق ببلدية سوق الجمعة

ليبيا – أعلن وزير الإسكان والتعمير بحكومة تصريف الأعمال أبو بكر الغاوي، الخميس عن تخصيص الحكومة 220 مليون دينار لتنفيذ مشروعات في مجال الطرق ببلدية سوق الجمعة.

الغاوي وفي كلمة باحتفالية بلدية سوق الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة فبراير، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” قال: إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار جملة من القرارات لتنفيذ 153 مشروع لحل المختنقات بالبلدية، من ضمنها مشاريع في مجال الطرق تقدر بحوالي 220 مليون دينار.

وأوضح الغاوي أن مشاريع الطرق التي سيتم صيانتها وإنشائها هي، طريق العمروس، وتوسعة طريق 11 يونيو وطريق الـ2000 ، وطريق عرادة وطريق شرفة الملاحة.

وكشف وزير الإسكان والتعمير عن تخصيص رئاسة الوزراء لمعسكر العواشير مساحة 13 هكتار، لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي على مساحة 10 هكتارات، فيما ستخصص الهكتارات الثلاث الأخرى بالتساوي، لإنشاء ملعب لكرة القدم لأحد أندية سوق الجمعة، ومدرسة ومبنى للبلدية.

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