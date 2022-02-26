الزني يتابع عملية تطوير المرافق الشبابية بالساحل الغربي

تابع وزير الشباب فتح الله الزني سير أعمال مشروعات الصيانة والتطوير لمرافق الكشاف بمنطقة جود دائم ومدينة الزاوية وبيت شباب صبراتة ومبنى فرع الوزارة المستحدث بالساحل الغربي.

وأكد الزني على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة وتسليم هذه المشروعات في الوقت المحدد لها، مشددًا على أهمية الاهتمام بهذه المشروعات؛ نظرًا لكونها تعمل على تهيئة بيئة مناسبة للعمل الشبابي ولتكون جاهزة لاحتضان برامج بناء قدرات الشباب بها.

واطلع الزني، في جولته يوم أمس الجمعة، على الأعمال المنجزة، مستمعًا إلى خطة العمل من قبل المهندسين المشرفين على الصيانة.

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