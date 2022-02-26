الصول: موقف مجلس الدولة الاستشاري بشأن التعديل الدستوري جاء تحت التهديد والضغط

بين عضو مجلس النواب علي الصول أن موقف مجلس الدولة الاستشاري بشأن التعديل الدستوري الأخير جاء تحت تهديدات وضغوطات، وأن رأي رئيس المجلس هو رأي فردي.

وقال الصول إن لجنة خارطة الطريق أجرت عدة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء لجان مجلس الدولة، وإن ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر متفق عليه مسبقا.

وبشأن تزكية الحكومة أوضح البرلماني أن 60 عضوا زكوا باشاغا، وأن هذه التزكية أحيلت بكتاب لمجلس النواب من مكتب مقرر مجلس الدولة قبل التصويت على تكليف باشاغا بتشكيل حكومته، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل الليبيين، وأنها ستباشر عملها من العاصمة طرابلس، بهدف الوصول للانتخابات بعد الاستفتاء على مشروع الدستور.

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