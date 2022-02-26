روسيا عنصرية وقتلت المسلمين في أفغانستان   – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

اتهم المفتي المعزول، الصادق الغرياني، روسيا بـ العنصرية، لافتا أنها تمارس القمع ضد شعبها في الداخل ولا تبالي في أن تمارسه على غيرها من الشعوب، على حد قوله.

وأوضح الغرياني في تصريحات له عبر برنامج الإسلام والحياة الذي تبثه قناة التناصح. أن تاريخ روسيا أسود في قتل المسلمين.

ولفت الغرياني إلى أن روسيا امتداد للاتحاد السوفييتي الذي احتل أفغانستان. متهما إياها بتمير سوريا وتوجهت بجيوشها نحو ليبيا، على حد تعبيره.

يذكر أن تصريحات الغرياني تأتي عقب إدانة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مجددة الدعوة إلى التهدئة والتراجع، داعية روسيا بالتراجع وسحب قواتها.