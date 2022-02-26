شركة البريقة: تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة اسطوانات الغاز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة أسطوانات الغاز الثابتة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 400 أسطوانة غاز. وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن فريق العمل المشكل من الشركة نجح في تجهيز وحدة ثالثة لتعبئة اسطوانات الغاز الثابتة بطاقة انتاجية تبلغ 400 أسطوانة غاز لتلبية الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز ومكافحة ظاهرة السوق الموازي. وأكدت شركة البريقة العمل بمعدل 10 ساعات مبينة أنه سيتم تنصيب الوحدة الثالثة لتعبئة اسطوانات الغاز الثابتة بالمنطقة الشرقية لتتوالى باقي المناطق.

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