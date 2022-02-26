الخارجية تعلن ترحيل 200 شخص من الليبيين المقيمين في أوكرانيا

العنوان-كييف

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، عن البدء الفعلي في عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن أول دفعة كانت قد غادرت مقر السفارة على حافلتان وكل حافلة تكفي عدد 100 شخص، على أن تتم عملية الترحيل لاحقا لباقي المقيمين والمتواجدين، لافتة أن الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات والمرضى والطلبة على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية.

وتقدمت الوزارة بالشكر للسفارة الليبية في سلوفاكيا على تعاونها غير المحدود لضمان سلامة وترحيل الليبيين، ودورها في تسريع عملية الترحيل، يأتي ذلك بعد الإجراءات المعقدة التي كانت قد طلبتها السفارة الليبية بأوكرانيا وهو ما نتج عنه تأخير في عملية الترحيل.

كما أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجميع المواطنين الليبيين والمواطنات الأوكرانيات زوجات المواطنين الليبيين المقيمين في المدن الأوكرانية القريبة من الحدود السلوفاكية سرعة التواصل مع لجنة الأزمة بسفارة دولة ليبيا بسلوفاكيا عبر الواتساب على الأرقام التالية:

+421 919 457 193

+43 681 20261658