البعثة الأممية تعلن دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط

ليبيا – أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت عن دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين.

البعثة قالت إن هذا الدعم يأتي من مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين التي تضم كل من: مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبعثة الأممية.

يذكر أن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حذرت في بيان أمس الجمعة من تقوُّيض عمل مؤسسة النفط أو تسييسها، وهو ما يشكل تهديدًا لسلام ليبيا وأمنها.