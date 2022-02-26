فريق من مصلحة الطيران يتدرب على تشغيل أنظمة أولما الإسبانية

قام وفد من مصلحة المطارات، أمس، بزيارة لمقرات شركة “أولما” الإسبانية، المتخصصة في صناعة سيور نقل الحقائب والأمتعة بالمطارات والتي تعاقدت معها المصلحة من أجل توريد منظومات السيور لمطاريْ معيتيقة وزوارة.

وتتضمن الزيارة جولة ميدانية لمصانع الشركة للتعرف على طرق التصنيع وجودة المنتجات، فضلاً عن حضور دورة تدريبية متخصصة لتوضيح آلية تشغيل المنظومات المصنعة من قبل الشركة، والكشف عليها، وتشخيص الأعطال، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

تأتي هذه الزيارة ضمن سعي المصلحة للرفع من كفاءة الكوادر الفنية التابعة لها في مجالات تقنية مختلفة عدة ذات علاقة بتشغيل المطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها.

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