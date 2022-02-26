طرمال: المرأة الليبية قادرة على تولي القيادة إذ توفرت الظروف الجيدة

تعتزم وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال زيارة العراق للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الخامس عشر لمنظمة المرأة العربية؛ لمناقشة تعديل بعض اللوائح التنظيمية في المنظمة.

وأكدت طرمال أن ليبيا لديها وزيرات في وزارات مهمة، ويعملن بقوة على تمكين النساء في أغلب الإدارات، والمرأة الليبية قادرة على أن تتولى القيادة ولكن يجب أن تكون الظروف والمعطيات جيدة لتتمكن من النجاح .

وأشارت إلى أن الوزارة ترعى قانون حماية المرأة الذي يتناول كل التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف، وهناك قانون شرع مؤخرا عن العنف الإلكتروني، ومن المنتظر تنفيذه.

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