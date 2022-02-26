بوفايد: سأستقيل فورياً وتلقائيا من مجلس الدولة بمجرد سقوط البرلمان

إعلن إدريس محمد بوفايد، عضو المجلس الاستشاري للدولة، ما وصفها بـ«استقالة رسمية» بلا رجعة من مجلس الدولة، وذلك في حال سقوط مجلس النواب.

وقال «بوفايد»، في منشور له عبر فيسبوك، «أعلن أنا، إدريس محمد بوفايد، عن إستقالتي الرسمية، فورياً وتلقائياً، من عضوية المجلس الأعلى للدولة، الليبي، ودون الحاجة بالضرورة، للرجوع لأي مسوغات أخرى، قانونية أو دستورية».

وعلق عضو المجلس الاستشاري استقالته بشرط قائلا، وذلك «بمجرد سقوط وانتهاء مجلس النواب، بطبرق العامرة، رسمياً ونهائياً، وإلى غير رجعة»، حسب قوله.