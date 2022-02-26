يونيسف: توزيع مساعدات على 71 مدرسة و33 روضة أطفال

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” توزيع مساعدات على أكثر من 71 مدرسة و33 روضة أطفال.

وأكدت “يونيسف” في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن أكثر من 71 مدرسة و 33 روضة أطفال في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية تسلموا مواد تعليمية أساسية، وأدوات حماية شخصية (مطهرات، ومقاييس حرارة، وأقنعة)، لضمان عودتهم الآمنة الى المدارس.

وأكدت “يونيسف” أن هذه المساعدات تساهم في ضمان استمرارية التعلم لعدد كبير من التلاميذ والتلميذات المتأثرين بجائحة كورونا من خلال توفير بعض المواد التعليمية الأساسية ومعدات الوقاية الشخصية المطلوبة خلال العام الدراسي.