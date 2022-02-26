البعثة الأممية: ندعم سلامة واستقلالية مؤسسة النفط في ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين.

وقالت البعثة في بيان مقتضب عبر تويتر. إن هذا الدعم يأتي من مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين. والتي تضم كلًا من: مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبعثة الأممية.

وكانت قد حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. في بيان مشترك أمس الجمعة من تقويض عمل مؤسسة النفط أو تسييسها، وهو ما يشكل تهديدًا لسلام ليبيا وأمنها.

وطالبت السفارات الخمس، جميع الجهات الفاعلة باحترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط. حيث يعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين.