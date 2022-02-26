ألمانيا تقدم مساعدات تعليمية لأكثر من 100 مدرسة وروضة بليبيا

قدمت الحكومة الألمانية مساعدات تعليمية لـ 71 مدرسة و 33 روضة أطفال في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية من ليبيا.

وتشمل المساعدات، التي وزعتها منظمة يونيسيف، عددًا من المواد التعليمية الأساسية المتمثلة في حقائب وأدوات الوقاية الشخصية، من بينها مطهرات ومقاييس حرارة وكمامات؛ وذلك لضمان العودة المدرسية الآمنة، واستمرارية التعلم لعدد كبير من التلاميذ المتأثرين بجائحة كورونا.

وأشرفت على عمليات التوزيع، إدارة التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مديري المدارس ومكاتب التعليم وإدارة خدمات الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم.

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