بوفايد يشترط انتهاء أو سقوط مجلس النواب لتقديم استقالته من مجلس الدولة

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أشترط عضو مجلس الدولة، إدريس محمد بوفايد، تقديم استقالته، بسقوط وانتهاء مجلس النواب في طبرق.

وجاء ذلك في بيان مقتضب نشره بوفايد، اليوم السبت، عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك.

وقال بوفايد: “أعلن أنا، إدريس محمد بوفايد، عن استقالتي الرسمية. فورياً وتلقائياً، من عضوية المجلس الأعلى للدولة. ودون الحاجة بالضرورة، للرجوع لأي مسوغات أخرى، قانونية أو دستورية، بمجرد سقوط وانتهاء مجلس النواب، بطبرق العامرة، رسمياً ونهائياً، وإلى غير رجعة”.

وفي تدوينة منفصلة قال بوفايد. أن “الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري لم يسقطا الأجسام والقوانين التي سبقتها. بل جاء مؤكدا لها وتعديلا للإعلان الدستوري والذي سقط هو المؤتمر الوطني ” على حد تعبيره.