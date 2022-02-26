العقوري: سأخاطب الجهات المختصة لافتتاح سفارة ليبية في جمهورية سان مارينو

التقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بمدينة بنغازي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية سان مارينو في ليبيا ماركو مانتوفاني.

وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والسياحي.

ورحب العقوري بالسفير، مؤكدا على أنه سيقوم بمخاطبة الجهات المختصة لافتتاح سفارة تمثل دولة ليبيا في جمهورية سان مارينو .

بدوره أكد مانتوفاني حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في جميع المجالات.

يذكر أن جمهورية سان مارينو عبارة عن مكتنف تحيط به إيطاليا، وتقع على الجانب الشرقي من شبه الجزيرة الإيطالية، بمساحة 61 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 33 ألف نسمة.