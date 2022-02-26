«النهر الصناعي»: السيطرة على تسريب بخط ترهونة-أبوزيان

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، السيطرة على تسريب في المحطة «8+830A.V » على خط ترهونة-أبوزيان.

وقال الجهاز في بيان مقتضب اليوم، إن فرق الصيانة والتشغيل بمنطقة غريان، تمكنت اليوم من السيطرة على التسريب بنجاح.

– النهر الصناعي: إعادة تأهيل مضخات منظومة القرضابية – السدادة

ومطلع فبراير الحالي، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إعادة تأهيل مضخات بمحطات الضخ لمنظومة القرضابية-السدادة، في إطار تطوير المنظومات وزيادة الإنتاج والمحافظة على الإمداد المائي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز مع مدير المشروعات لشركة «KSB» الألمانية، وبحضور مدير عام منظومة القرضابية-السدادة، محمد القوارشة.

السيطرة على تسريب في المحطة «8+830A.V» على خط ترهونة-أبوزيان, (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)