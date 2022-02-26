وليامز تشدد على الامتناع عن استخدام العنف ووقف خطاب الكراهية

طالبت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز جميع الجهات الفاعلة بالامتناع عن استخدام العنف، والتهديد بالعنف، ووقف استخدام خطاب الكراهية والتحريض.

وثمّنت وليامز نتائج اجتماع “مجموعة من صانعي السلام في الاتحاد الأوروبي” التي جرت في تونس وشهدت تقديم الخيارات لمعالجة الأزمة السياسية الجارية في ليبيا، والدعوة لإعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشامل وشفاف وتوافقي.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز مع المجموعة، اليوم السبت في طرابلس، حيث ناقشوا الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، والتشديد على ضرورة الحفاظ على الهدوء الميداني.

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