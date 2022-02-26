الدبيبة يُعلن تشكيل لجنة لمتابعة عودة الجالية الليبية من أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أصدر تعليمات بتأمين عودة الجالية الليبية المتواجدة في أوكرانيا؛ تزامنًا مع العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا.

وقرر الدبيبة وفق بيان لمنصة حكومتنا. تشكيل لجنة لمتابعة عودة الجالية. على أن تتلقى هذه اللجنة تعليمات من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. تحدد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضطرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف.

وشرعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ترحيل 200 شخص من المقيمين في أوكرانيا ونقلهم نحو سلوفاكيا.

وكانت قد قالت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا إنه جرى تخصيص أماكن للتجمع من أجل بدء عملية الترحيل، مشيرة إلى أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.