وليامز: المشاركون بلقاء “صنّاع السلام” أطلعوني على نتائج اجتماعهم بتونس

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بمجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام في طرابلس، وبحثت معهم معالجة الأزمة السياسة في ليبيا.

وقالت وليامز في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” التقيت صباح اليوم في طرابلس مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا، أقدر إحاطتهم لي بشأن نتائج اجتماعهم الأخير في تونس، حيث تم طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي”.

وأضافت وليامز:” كما ناقشنا الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، وأنه يجب الحفاظ على الهدوء على الأرض، كما ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض”.