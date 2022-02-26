هاني شنيب: غادرت ليبيا وكلي مرارة على الوضع الصحي المؤلم

أبدى الجراح العالمي الليبي الدكتور هاني شنيب، حزنه على المنظومة الصحية المتدهورة في ليبيا.

وقال شنيب في تدوينة عبر “فيسبوك”: “غادرت بنغازي أمس الجمعة، وكلي مرارة على الوضع الصحي المؤلم في مدينتي، فالمرضى في حاجة عاجلة للعلاج وجراحات غير متوفرة أو متقنة ودون القدرة المادية أو النوعية الحرفية المطلوبة لعلاجهم”.

وأضاف: “ألمي لعجزي كفرد عن الاستجابة لاحتياجاتهم؛ فعجز الإمكانيات البشرية والمستلزمات الطبية تعوق إتمام معظم الجراحات بالجودة المطلوبة”.

وأشار الجراح الليبي إلى أن المجهودات لا زالت بسيطة لخلق مؤسسات خاصة تعوض العجز العميق للقطاع الصحي العام الذي يفشل بجدارة لأسباب متعددة، وتساءل: كيف لمواطن غلبان متقاعد أو بمرتب بسيط أن يتحمل تكاليف علاج حديث باهظ؟

وشدد على ضرورة أن لا يستمر الوضع الصحي الظالم على هذا الحال، ووعد قائلا: سأعود مرة أخرى وسأستجيب على قدر استطاعتي لتوفير ما يمكن سواء في ليبيا أو الدول المجاورة، ولمن لم يتم علاجه، سأرتب ما يحتاجونه في الأشهر القادمة.