أمن طرابلس: استعادة مصوغات ذهبية بقيمة 70 ألف دينار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2022

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط متهمين بالنصب على سيدة وأخذ مصوغات ذهبية بقيمة 70000دينار.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة سوق الجمعة تلقى بلاغا من المواطنة “ن,ع,م” ضد المدعو “ج,ا” والمسماة “س,ا” في واقعة النصب عليها في مصوغاتها الذهبية البالغ قيمتها 70000 د.ل.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى فتح محضر جمع استدلال بشأن واقعة النصب حيث تم تشكيل فريق عمل من رئيس المركز ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالمركز وتم ضبط صاحب المحل المشكو ضده سابقا كما تم ضبط المشكو ضدهما وجلبهما للمركز وعند الاستدلال مع المتهمة اعترفت بما نسبة إليها وأفادت أن المصوغات الذهبية موجودة بمنزلها حيث تم الانتقال إلى منزلها واسترجاع المصوغات الذهبية بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين وإحالتهما إلى نيابة سوق الجمعة من حيث الإختصاص.