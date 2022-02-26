الحداد: السيناريو المُقبل سيكون للتسويات بين مجلسي النواب والدولة واللاعب الأساسي هو باشاآغا

ليبيا – قال المحلل السياسي فوزي الحداد إن مجلس الدولة كان متوافقا مع مجلس النواب، والرفض الذي حدث يوم الخميس للإعلان الدستوري كان من اقتراحات مجلس الدولة، ولطالما عارضوا الذهاب للانتخابات دون مسار دستوري وبالتالي اتفقوا على هذه الخطوة مع مجلس النواب، وهذا ما حدث قبل تكليف فتحي باشاآغا.

الحداد وصف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” ما حصل بأنه ردة فعل طبيعية لأنهم كانوا يطالبون بحصة أكبر في حكومة باشاآغا ومن الواضح أن هذا الأمر لم ينجح، وبالتالي هي محاولة ضغط على الحكومة الجديدة وليس مناصرةً لحكومة الدبيبة.

ورجح أن السيناريو المُقبل سيكون للتسويات بين مجلسي النواب والدولة وسيكون اللاعب الأساسي هو باشاآغا وحكومته لمحاولة التأثير على مجلس الدولة مره أخرى.

وتابع: “على كل حال مجلس الدولة ليس صاحب قرار، وكثيرا ما تجاوزه مجلس النواب ولم يحدث شيء لأن المؤثر في مجلس الدولة هو تيار الإسلام السياسي أي أنه قائم على تنظيم الإخوان المسلمين، وإذا ما نجح باشاغا في استمالة هذا التنظيم فسوف يكون دور مجلس الدولة شكليا لاغير”.

كما أضاف : “الأسبوع المقبل سيكون حاسما، حيث سيكون هناك تصويتا يوم الاثنين المقبل، وإذا ما نجح ستكون هناك تفاهمات كبيرة مع مجلس الدولة أو حتى مع حكومة الدبيبة لضمان الانتقال السلمي، بالرغم من كل الضوضاء التي يقودها الدبيبة”.

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