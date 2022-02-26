مصرف الادخار يحذّر المواطنين من هذا الرابط – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

حذر مصرف الادخار والاستثمار العقاري، اليوم السبت، المواطنين من عدم التسجيل في رابط منتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي بيان مقتضب قال المصرف أن الرابط www.edkhar-yhi.ly غير صحيح ولا يمثل المصرف.

يذكر أن الرابط أنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على أنه يخص منظومة القروض.

وكانت قد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أن التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة ستكون عبر منصة إلكترونية ستطلق غدا الأحد.

وستشمل المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

وكان قد قال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أن القروض ستكون بقيمة 150,000 الف دينار و تستهدف المبادرة 25 الف مستفيد.