التكبالي: الدبيبة لايستطيع أن يجُر الليبيين لحرب ولا يستطيع أن يهزم باشاغا لا اجتماعيًا ولا عسكريًا

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن طموح مجلس الدولة هو أكبر من أن يستطيع أن يعطيه له مجلس النواب.

التكبالي أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن أعضاء مجلس الدولة يمثلون مجلساً استشارياً وليس تشريعياً ولكنهم يريدون أن يشاركوا مجلس النواب قرارته بل ويطغوا عليه.

وتابع: “نحن في مجلس النواب لا نعطيهم هذه الأهمية وهم دائما يعرقلون الأمر، الإخوان المسلمون معرفون بهذه الظاهرة وهم ينقسمون ويدعون بأن هؤلاء معك وهؤلاء ضدك لكننا نعرف آلاعيبهم ومجلس النواب قد قرر وانتهى الأمر”.

وأكد أن فتحي باشاغا سوف يستلم السلطة سواء تظاهر الدبيبة أنه يعارض أو لا، الدبيبة لايستطيع أن يجُر الليبيين لحرب ولا يستطيع أن يهزم باشاغا لا اجتماعيا ولا ثقافيا ولا عسكريا.

وأردف: “نحن لا نريد الحرب ولا يريدها أحد والمليشيات لن تذهب مذهب الدبيبة لأنها تعلم أنها منقسمة، وتعلم أن الذي يملكه باشاغا أكثر من الذي يملكه الدبيبة، وبالتالي لن تخاطر بالحرب لأن الدبيبة أعطاهم مالا أم لا”.

كما اعتقد أن المليشيات المسلحة في الغرب ة لن تخاطر من أجل الدبيبة، وسوف يتسلم باشاغا السلطة، ربما ستكون هناك بعض العراقيل، لأن بعض النواب المتواجدون في طرابلس قد مالو للرشوة أو الخوف ولم يستطيعوا أن يأتوا لمجلس النواب، وفي هذه الحالة سيكون لكل حادث حديث بحسب تعبيره.