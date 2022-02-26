مازن يتابع سير العمل بمديرية أمن طرابلس وضبط المجرمين

عقد وزير الداخلية “خالد مازن”، بمكتبه اليوم السبت، اجتماعا مع مدير أمن طرابلس عميد “محمود العابد” ورئيس مكتب البحث الجنائي عميد “ناجي الزوبي”.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، تناول الاجتماع مناقشة سير العمل بمديرية أمن طرابلس والجهود التي تقوم بها في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، كما استعرض أيضا الأعمال المنجزة من قبل مكتب البحث الجنائي في ضبط المطلوبين والمجرمين، والتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين.

واستمع الوزير لشروح وافية حول سير العمل بالمديرية والمشاكل التي تواجهها والحلول التي تساهم في تذليل هذه المشاكل بما يضمن إنجاح سير العمل وأداء المهام والواجبات المكلفة بها مديرية الأمن على أكمل وجه.