الخوجة: رئاسة البرلمان استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا وستعرض خلال جلسة الاثنين

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أمس الجمعة، أن رئاسة مجلس النواب استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية، يوم الاثنين المقبل 28 فبراير، مؤكدة على انتهاء فتحي باشاغا من تشكيل حكومته الجديدة.

الخوجة قالت في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الأسبوع القادم، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة طبرق.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان باشاغا قد انتهى من مشاوراته وتشكيل حكومته الجديدة، أكدت أنه “نعم لقد انتهى من تشكيل حكومته الجديدة وقد قام بإرسالها لرئاسة مجلس النواب وستعرض التشكيلة الحكومية خلال جلسة البرلمان وبعدها تتم عملية التصويت عليها”.

وأشارت إلى أنه وفقاً للائحة فهي تنص على أن منح الثقة تستلزم الأغلبية المطلقة 50+1 والنصاب 86.

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