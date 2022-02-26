الوضع الأمني في بني وليد.. محور نقاش الاجتماع الأمني للداخلية

ترأس وزير الداخلية خالد مازن اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً لمناقشة الأوضاع الأمنية داخل بني وليد، ضم رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير أمن بني وليد.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش التعاون والتنسيق الأمني في حفظ الأمن ومكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية، ودعم وإسناد مديرية أمن بني وليد بما يحقق أفضل النتائج في إنجاح سير العمل الأمني بالمنطقة، وكذلك مناقشة الصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول لها.

كما استعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية داخل منطقة بني وليد، والجهود الأمنية التي تُبذل من أجل حفظ الأمن من خلال التعاون الأمني المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية العاملة داخل المدينة.

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